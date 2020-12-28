شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين للمشاركة في القمة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

- الشيخ نواف الأحمد يستعرض مسيرة المجلس مع الأمين العام لمجلس التعاون

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم بأن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

وقد استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في قصر السيف حيث أطلع سموه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قائلاً: " تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرضت مع سموه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية."

وعبر الحجرف عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأضاف الحجرف قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة."

يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وهو سادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليار دولار للعام 2019. وستركز دول مجلس التعاون في عقدها الخامس على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة والشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، كما سيسعى المجلس إلى تعزيز تنافسيته عبر تبني أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة وتسخيرها لتشكيل آفاق جديدة من التعاون المنشود.

ومن أبرز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقود الأربع الماضية: إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية وإنشاء شبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس وتشغيلها في عام 2014 وإنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - توفير الحماية لطلبات براءات الاختراع

ومن ضمن الانجازات أيضا المبادرة الخليجية لدعم واستقرار اليمن في 2011 والمعدلة في 2014 و ادانة كافة محولات الانقلاب على الشرعية الذي تقوده وتنفذه جماعة الحوثي، ومساندة دول المجلس لموقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر المحتلة ومطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والمساهمة في التحالف الدولي ضد داعش والعمل الجاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.