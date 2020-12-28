أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة الروسية "أونيغا"، في بحر بارنتس، وفقدان 17 شخصا كانوا على متنها.
وقالت الوزارة إن أجهزة الطوارئ تمكنت من إنقاذ بحارين اثنين، فيما رجحت وفاة 17 آخرين كانوا على متن السفينة، نظرا لأن المياه شديدة البرودة.
وبحسب البيانات الأولية، غرقت سفينة "أونيعا" بسبب كثافة الجليد في هذا الموسم.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أن الاتصالات منعدمة في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وتجري فيها الآن عمليات البحث عن المفقودين.
وبحسب البيانات الأولية، غرقت سفينة "أونيعا" بسبب كثافة الجليد في هذا الموسم.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أن الاتصالات منعدمة في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وتجري فيها الآن عمليات البحث عن المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق سفينة روسية في بحر بارنتس والطوارئ ترجح وفاة 17 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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