تراجع النفط مع تفوق التشاؤم من الفيروسات على التحفيز الأمريكي

وقلص النفط الخسائر بنسبة تصل إلى 1.5٪ بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي طال انتظاره والذي يحتوي على 900 مليار دولار من الإغاثة من الفيروس والتي من المتوقع أن تعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.وانخفض West Texas Intermediate لشهر فبراير بنسبة 0.7 ٪ إلى 47.89 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش .

وانخفض خام برنت في التسوية لشهر فبراير 0.8٪ إلى 50.90 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق مرتفعا 0.2٪ يوم الخميس.

وينهي النفط العام بشكل كئيب حيث أن مخاطر الطلب على المدى القصير بفرض المزيد من القيود على السفر تفوق التفاؤل بشأن إطلاق اللقاح ، والذي بدأ بالفعل وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على الطاقة.



ومن المقرر ان يعيد تحالف أوبك + أيضًا 500000 برميل يوميًا من الإنتاج إلى السوق اعتبارًا من يناير.