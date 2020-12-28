شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في حادث سير غرب الجزائر العاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر-أ.ف.ب قُتل خمسة أشخاص في حادث سير ضخم وقع مساء الأحد، قرب عين الدفلى غربي العاصمة الجزائرية، واصطدمت خلاله سيارات وشاحنات ببعضها، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية قولها إنّ الحادث وقع «عندما صدمت سيارة شخصاً كان يحاول عبور الطريق السيّار. تبعت ذلك حالة هلع للسائقين ما أدّى إلى اصطدام خمس سيارات وشاحنتين قُتل فيه أربعة أشخاص»، إضافة إلى الشخص المدهوس.

وسجّلت المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق، وهي هيئة حكومية، 17,788 حادث سير خلال الـ11 شهراً الأولى من سنة 2020 أسفرت عن مقتل 2,658 شخصاً وإصابة 24,218 آخرين بجروح. وفي 2019 بلغت حصيلة الحوادث المرورية 3,275 قتيلاً و31 ألفاً وعشرة جرحى، بحسب المندوبية.



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