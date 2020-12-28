شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ19 مليون إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ19 مليون شخص الأحد، حسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة «كوفيد-19» أنّ الولايات المتحدة، البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّلت حتّى الساعة 20,30 الأحد (01,30 ت غ الاثنين) ما مجموعه 19,107,675 إصابة.

وقبل ستّة أيّام فقط، كانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 18 مليون حالة. وأحصت البلاد أيضاً ما مجموعه 333,069 وفاة جرّاء الجائحة.

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