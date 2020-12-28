شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب 5 اكتشافات فضائية لعام٢٠٢٠ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ليس سراً أن الفضاء غريب بشكل لا يصدق، لكن يبدو أن علماء الفلك يتفوقون على أنفسهم كل عام في اكتشاف أشياء وأحداث غريبة جديدة، من الكواكب الخارجية المتطرفة إلى النجوم ذات الأقدار الغريبة، والقرائن، إليك 10 من أغرب الاكتشافات الفلكية التي فجرت أذهاننا (وعقول العلماء) هذا العام.



الكوكب الذي لم يوجد أبداً

كان كوكب "فم الحوت ب "من أوائل الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها، عام 2020 وكان حدث مهم لدى العلماء في هذا الاكتشاف، وذلك لاختفائه، حيث وجد فريق حلل ملاحظات ما اعتقد أنه كوكب من تلسكوب هابل أن ما كان نقطة مضيئة من الضوء قد اختفى تماماً.

واقترح الباحثون تفسيراً منطقياً إلى حد ما، حيث قالوا: أن "فم الحوت ب " لم يكن موجوداً أصلاً، "ليس كوكب" وأشارت المحاكاة الحاسوبية أنه من المرجح أن تكون سحابة غبار كثيفة، نشأت عن تصادم كويكبين أو مذنبين، وأكد العلماء أن مشاهدة هذا النوع من الأحداث الكونية قصيرة العمر أمر مثير للإعجاب.

نجم لم يولد بعد

الكواكب ليست الشيء الوحيد الذي شوهدت وهي تختفي دون أن تترك أث، إذ أن نجم عملاق ساطع أيضاً اختفى مؤخراً بهدوء الليل.

يقع الجسم المعروف سابقاً باسم النجم المتغير الأزرق المضيء في مجرة ​​كانامان القزمة على بعد حوالي 75 مليون سنة ضوئية، وما جعل وجوده مهماً إشاراته الضوئية المذهلة والتي تقارب 2.5 مليون مرة سطوعاً أكبر من الشمس.

شوهد النجم آخر مرة في عام 2011، ولكن عندما ذهب علماء الفلك لدراسته بعد أقل من عقد من الزمان، اختفى ببساطة عادةً ما تتوقع أن يخرج نجم مثل هذا بانفجار مستعر أعظم، ولكن يبدو أن هذا النجم قد شبحنا بطريقة تركت علماء الفلك في حيرة من أمرهم.







الحفرة الكونية الهائلة

من المعروف أن الثقوب السوداء تصدر أحياناً انفجارات طاقة لا تصدق، مثل البراكين المجرية، وتحدث ثقوباً في الغاز والمواد المحيطة، وفي هذا العام، اكتشفت الأشعة السينية والتلسكوبات الراديوية واحدة من أكبر "الحفر" التي شهدها الكون على الإطلاق.

وقال الباحث سيمونا جياسينتوتشي، "يمكنك وضع خمسة عشر مجرة بحجم درب التبانة في صف واحد عند فوهة البركان، ما أدى اخترق الغاز الساخن للعنقود "، وهو ما قاد علماء الفلك إلى استبعاد احتمال حدوث انفجار في البداية، ولكن عندما تم اكتشاف الحفرة مرئية في كل من الأشعة السينية وموجات الراديو، لم تتمكن التفسيرات الأخرى من قطعها، إن كمية الطاقة اللازمة لترك مثل هذه العلامة بين المجرات لا يمكن فهمها.

أقوى الأجسام المغناطيسية على الإطلاق



نوع آخر من النجوم النيوترونية استحوذ أيضاً على انتباه علماء الفلك هذا العام، حيث وجد أن النجم النابض يمتلك أقوى مجال مغناطيسي في الكون على الإطلاق.

حسب الفريق أن المجال المغناطيسي لهذا النجم النابض يصل إلى مليار تسلا "وحدة قياس المجال مغناطيسي"، ويبلغ ارتفاع المجال المغناطيسي للشمس حوالي 0.4 تسلا، بينما تمتلك الأرض 30 ميكرو تسلا. قد يصل متوسط ​​نجم القزم الأبيض إلى 100 تسلا.



لغز كوني جديد

قدم الفضاء هذا العام لغزاً جديداً عن" دوائر الراديو الفردية " أو إر سي إس "هي نقاط غير مفسرة من البث اللاسلكي لا تتوافق مع أي كائن أو ظاهرة معروفة.

تم العثور على عدد قليل فقط من " أو إر سي إس " حتى الآن في صور الراديو، وهي لا تصدر أي إشارات بصرية أو أشعة تحت الحمراء أو الأشعة السينية، ولم يستطيع علماء الفلك حتى الآن معرفة مدى بعدهم أو كبرهم.