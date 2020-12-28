شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: الصحة والتعليم والصناعة أبرز أولويات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب 2021 يضم قامات سياسية وخبرات كبيرة، كما هو الحال ببرلمان 2015 الذى كان به أيضا كوكبة كبيرة من الخبرات والقامات السياسية والاقتصادية، واتضح ذلك جليا من خلال عمل البرلمان خلال الفصل التشريعى الأول، وكيف كان للبرلمان دور فى عملية الاصلاحات الاقتصادية وغيرها من الملفات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصحة والتعليم وملف الصناعة، من أبرز وأهم الملفات التى سيلقى الضوء عليها تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، وضرورة أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بملف الصحة والتعليم خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، ودور التعليم والبحث العلمى والمنظومة الصحية فى ذلك الأمر، إلى جانب أهمية ملف الصناعة أيضا، حيث تعد الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد القومى للدول.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية شهدت منافسة قوية، وكان المواطن حريص على التدقيق فى الاختيار واختيار من يمثله تحت القبة بصورة دقيقة، وهذه التركيبة لمجلس النواب سيكون لها دور كبير على مناقشة الموضوعات تحت القبة، حيث سيكون الجميع حريص على حسن التمثيل وأن يكونوا خير معبرين عن ممثلين فى الشارع المصرى.

وأكد إسماعيل، أن كافة التشريعات اتى تخص المواطنين ستكون أولوية تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، والنهوض بمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة وأن هناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد لحماية الطبقة المتوسطة.