شبهة الإغتصاب تلاحق إمام مسجد في وزان..وحقوقي: قد يكون متورطا في جرائم اغتصاب أخرى

اعتقل، اليوم الأحد، ستيني، يشتغل إماما و”فقيه” إحدى مساجد ضواحي إقليم وزان، للاشتباه في تورطه، في اغتصاب قاصر.

وكشف، نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن الاعتقال جاء بعد أن تقدم شخص بشكاية لدى مصالح الأمن في وزان تتعلق بتعرض ابنه القاصر للإغتصاب لمدة ثلاث سنوات.

وقال المتحدث نفسه، في تدوينة له، على “فايسبوك”، إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان سبق وأن توصلت بشكاية في الموضوع، من طرف أحد أقارب الضحية، وقامت في حينها، بإخبار مصالح الأمن الوطني بالواقعة، كما قامت بتوجيه الضحية ووالده إلى وضع شكاية رسمية.

وأضاف رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن عناصر الضابطة القضائية، في إقليم وزان استمعت للضحية في محضر رسمي، وبعد ذلك قامت بترصد تنقلات المشتبه فيه، ليتم اعتقاله، اليوم الأحد، بأحد مقاهي مدينة وزان.

وشدد المصدر نفسه، أن يتوفر على معلومات تفيد، بكون المشتبه فيه، متورط في عدة جرائم اغتصاب أخرى مستغلا مكانته كفقيه وإمام لمجموعة من المساجد في تراب الإقليم.