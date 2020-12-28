شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تفرض نظام الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

فرضت السلطات البولندية، اعتباراً من اليوم الإثنين، نظام الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب قرار الحكومة البولندية، سيبدأ سريان نظام الحجر الصحي في 28 ديسمبر وسيستمر حتى 17 يناير، كما أن هناك إمكانية لتمديده​​​.

وفي هذه الفترة ستتوقف عن العمل الفنادق، منحدرات التزلج، السينما، المراكز الرياضية، المتاجر عدا متاجر المواد الغذائية والصيدليات.

وبهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، يمنع السكان من الخروج من المنزل في ليلة رأس السنة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.