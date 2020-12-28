شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين والان نبدء بالتفاصيل
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86976 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. وفي إطار منفصل، شددت بكين قيود كوفيد-19 لمخاوف من أن سفر أعداد كبيرة من الصينيين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة، حيث أبلغت الأحد عن حالات إصابة محلية لليوم الرابع على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.