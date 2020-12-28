شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 808 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية أقل من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس وسط انتشار الموجة الثالثة من الفيروس. وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن 808 إصابات جديدة بكوفيد-19، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57,680. ويبدو أن انخفاض عدد الإصابات يرجع إلى إجراء عدد قليل نسبيا من الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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