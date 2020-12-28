كورونا يهاجم الرجل الثاني بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البرازيل، مساء الأحد، إصابة نائب الرئيس،هاملتون موراو (67 عاما) ، بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في بيان: "بعد ظهر الأحد تأكدت النتيجة الإيجابية لاختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس هاملتون موراو".

وأضافت: "سيبقى في حجر بمقر الإقامة الرسمي في جابورو".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الوضع الصحي لموراو الذي يُعتبر بالنظر إلى عمره شخصا معرضا للخطر جراء إصابته بالفيروس الذي ضرب البرازيل بشدة.

وتشهد البرازيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعا بالإصابات بالفيروس وبلغ إجمالي الحالات أكثر من 7,4 مليون .

وحتى تاريخ الأحد، أُحصيت في البلاد 191,139 وفاة جراء الوباء وهو رقم لم يتم تجاوزه سوى في الولايات المتحدة.

كان كثير من أعضاء الحكومة البرازيلية أصيبوا بالفيروس في الأشهر الفائتة وتعافوا جميعهم بعد معاناتهم من أعراض خفيفة.

وكان الرئيس جاير بولسونارو المشكك بخطورة الفيروس وبإجراءات الحجر المتخذة لاحتوائه، قد أصيب بكوفيد-19 أوائل يوليو/تموز، وكذلك السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.