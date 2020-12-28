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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وأكد الأمير خالد أن الشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزم لا ينكسر.
وكتب الأمير خالد بن سلمان تعليقا على صورة نشرها للحظة حصوله على اللقاح: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19".
وأضاف: "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".
وقبل يومين، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
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