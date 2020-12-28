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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارض تركي لأردوغان: أفسدت علاقة تركيا بجيرانها وعرضت دبلوماسينا للإهانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد رئيس حزب الديموقراطية والتقدم التركى ووزير الاقتصاد الأسبق، على باباجان، أن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، عرضت دبلوماسيّ بلاده للإهانة، كما تدهورت أوضاع القنصليات.
وانتقد باباجان، السياسات الخارجية لأردوغان، وما تسبب فيه لتركيا من عداوة مع العديد من الدول، وهاجم باباجان، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وما يتبعه من سياسات وصفها بـ«الفاسدة»، قائلًا: "أفسدت علاقات تركيا بدول الجوار، وعرضت دبلوماسينا بالخارج للإهانة، وتتدهور أوضاع قنصلياتنا كل يوم، فعليهم اتباع التعليمات الخاطئة من أنقرة والدفاع عن الأفكار السخيفة التي يروج لها نظام أردوغان على لسان وزير خارجيته".
وعن التدخل العسكري التركي في سوريا، أوضح أن القوات العسكرية التركية في سوريا كانت لديها مدة محددة، لكن قللت العملية العسكرية التركية في سوريا من قيمة الجيش التركي.
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