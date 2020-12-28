شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد: الحزب مستمر فى حملاته التوعوية للمواطنين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لابد على المواطنين الانتباه والحذر خلال تلك الفترة من الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وذلك من خلال توخى الحذر بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والاهتمام بالكمامة وكافة الإرشادات التى تذكرها وزارة الصحة بشكل مستمر لحماية وسلامة المواطنين من هذا الفيروس.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، لـ"الخليج 365" أن حزب الوفد مستمر فى حملاته التوعوية فى كافة المحافظات من أجل حماية وتحذير المواطنين والتنبيه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف كبير من كل المجتمع والأحزاب العمل الجاد لتوعية المواطنين بهذا الخطر الكبير.

وتابع أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير، والحد من انتشاره، من خلال الإجراءات العاجلة بتخفيف العمالة وغيرها من الإجراءات الجادة والتعامل المتميز لمواجهة هذا الوباء، إضافة إلى تماسك الاقتصاد المصرى، والذى يعود لخطة الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة فى الفترة الماضية.