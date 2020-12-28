إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أفاد مكتب هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب موراو -في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الإثنين- إن "نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية، وسيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي".

يذكر أن موراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس، حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، في يوليو الماضي وتعافى.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت عن تسجيل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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