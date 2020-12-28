يوروبول: ارتفاع معدل إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت أثناء الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا لهيئة الشرطة الأوروبية يوروبول.
وقالت رئيسة يوروبول كاترين ديبول لمجموعة فونكه الإعلامية إن الجناة يسعون خلف مواد عبر الإنترنت بشكل أكثر كثافة منذ أن بدأت الجائحة.
وذكرت ديبول أن الجناة يحاولون أيضا الاتصال مباشرة بالأطفال الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت أثناء الإغلاق، والذي يحدث غالبا دون إشراف.
وقالت إنه كان هناك ارتفاع حاد في هذا النوع من الإنتهاكات عبر الإنترنت.
وأضافت ديبول إنها قلقة بشكل خاص من زيادة تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي عبر الإنترنت أثناء الجائحة.
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