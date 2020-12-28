تجهيز أقسام عزل كورونا بثلاثة مستشفيات أطفال بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري: أنهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مساء الأحد، أعمال تجهيز أقسام عزل للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في 3 مستشفيات أطفال بالمحافظة، تحسبا لأي حالات طارئة.

وشملت قائمة مستشفيات الأطفال التي خصص بها أماكن عزل للحالات، "مستشفى الأنفوشي ومستشفى فوزي معاذ ومستشفى الرمل وينجت"، تتولى خلالها توفير الرعاية اللازمة وفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة.

وتوفر مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات طبية للتعامل مع حالات كورونا من خلال 13 مستشفى هي (العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز "العمال"، أبو قير التخصصي "طوسون"، العجمي، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي.)

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