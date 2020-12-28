سيف اليزيد - تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ19 مليون شخص، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّلت حتّى الساعة 20,30 الأحد (01,30 ت غ الإثنين) ما مجموعه 19,107,675 إصابة.

وقبل ستّة أيّام فقط، كانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 18 مليون حالة.

وأحصت البلاد أيضًا ما مجموعه 333,069 وفاة جرّاء الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.