السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر

سيف اليزيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) بأن وزارة الداخلية السعودية مددت "تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر"، وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقالت الوزارة إنها تعكف على تقييم الوضع الحالي في حين ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة" وكذلك بدخول "الحالات الاستثنائية".

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