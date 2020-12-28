المرصد: أكثر من 500 عملية خطف لمدنيين في سوريا خلال 2020

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 صباحاً - منذ 58 دقيقة

صورة لرئيس النظام بشار الأسد في أحد شوارع دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة العديد من القوى ،شهدت أكثر من 512 عملية خطف خلال العام 2020.

وتصدرت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حالات الخطف الأكثر بين جميع المناطق في سوريا، ومن بين المخطوفين 61 طفلا و53 امرأة.

والكثير من هؤلاء المخطوفين لا يزال مصيرهم غير معروف، فيما قتل 43 منهم.

ورغم اختلاف القوى المسيطرة على المناطق في سوريا، إلا أن جميع هذه المناطق تعاني من “الفلتان الأمني” حيث تنتشر عصابات الخطف والميليشيات والجماعات المسلحة.

وشهدت المناطق التابعة للنظام السوري نحو 200 حالة خطف خلال 2020، بينهم 35 طفلا و11 امرأة، قتل منهم 9 أشخاص بينهم طفلة وامرأتان.

ونحو ربع اللذين تعرضوا للخطف من مناطق النظام كانوا من درعا بما عدده 41 حالة، ودمشق 39 حالة، حلب 31 حالة، ومحافظات الساحل 28 حالة خطف.

وشهدت مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لأنقرة، 183 حالة اختطاف، بينهم 20 طفلا و28 امرأة، وقتل منهم 11 شخصا.

أما مناطق نفوذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فقد شهدت عمليات خطف لـ 92 شخصا، بينهم 4 أطفال و5 نساء.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى المرصد أن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المشابهة لها، شهدت 39 حالة خطف بينهم طفلين و9 نساء.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دمارا هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.