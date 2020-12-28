بسبب كورونا.. السعودية تمدد حظر دخول البلاد لأسبوع آخر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عن تمديد قرار الحظر المفروض على دخول المملكة جوا وبرا وبحرا لمدة أسبوع آخر وسط مخاوف جديدة من فيروس كورونا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوزارة إنها تقيم الوضع الحالي مع السماح لغير المواطنين بمغادرة المملكة والسماح بدخول حالات استثنائية.

والأحد، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، السماح لغير السعوديين مغادرة البلاد، وفق ضوابط وشروط محددة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة، أن شركات الطيران سيسمح لها بتسيير رحلات عارضة، مع اشتراط عدم نزول طاقم الرحلة في المطار والبقاء في الطائرة.

كما تشترط الهيئة عدم اختلاط أي من طاقم الطائرة مع أي من العاملين في المطار.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يشمل الرحلات الجوية للدول التي اكتشفت فيها حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وشمل القرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

كما قررت “تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر”، مطالبة كل من عاد من دولة أوروبية ظهرت فيها السلالة الجديدة بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين وإجراء فحص للفيروس كل خمسة أيام.

والسعودية أكثر دولة خليجية سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو 362 ألفا من بينها أكثر من 6100 وفاة.