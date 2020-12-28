شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مافعلته العاصفة «بيلا» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
انقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية "بيلا".وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس تأثرت بشكل خاص من العاصفة.
ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.
وانقطعت الكهرباء في وقت سابق عن حوالي 18 ألف منزل في المناطق الساحلية بشمالي فرنسا في بريتاني ونورماندي وهوتس دو فرانس. وذكرت الوكالة أن الوضع هناك عاد إلى طبيعته وأن الكهرباء عادت للعمل مرة أخرى.
وتحدثت خدمة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" عن هبوب رياح قوية وأمواج عالية على ساحل المحيط الأطلسي. وتم قياس سرعة رياح تصل إلى 145 كيلومترًا في الساعة من قمة برج إيفل في باريس.
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