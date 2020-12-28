عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية أسبوعا

الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت السعودية، مساء الأحد، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع آخر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن حكومة المملكة قررت تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع آخر مع انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

فيما تم استثناء "حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

و20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في حالات استثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد.

وأرجعت وزارة الداخلية ذلك إلى "انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".