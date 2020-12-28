شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": تقرير البرلمان الأوروبى اعتمد على معلومات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى والمتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر اعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثقة والبعض منها صادر من منظمات دولية لها أغراض سياسية.

وأضاف عبد الجواد أحمد، لـ"الخليج 365"، أن تقرير البرلمان الأوروبى اعتمد على منظمات مدعومة من بعض دول تستهدف مصر سياسيا، واعتمد على وقائع فردية معروضة وقيد تحقيقات النيابة العامة والقضاء المصرى المستقل، مشيرًا إلى أن تلك الحالات الفردية لا تمثل توجه دولة أو ظاهرة بل هى حالات فردية تحدث فى كل دول العالم ومنها أوروبا نفسها التى يمثلها الاتحاد الأوروبى.

وطالب عبد الجواد أحمد المنظمات الحقوقية الوطنية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الاطلاع على ذلك التقرير وتفنيده، مشيرا إلى أن المجلس العربى لحقوق الإنسان يرى من خلال اطلاعه على ذلك التقرير أنه اعتمد على معلومات غير موثقة وأنه يثمن المبادرات الإيجابية الأخيرة المتمثلة فى صدور العديد من القرارات بالعفو وإخلاء السبيل وفقا لصلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية والنيابة العامة.