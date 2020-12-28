شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: أردوغان تورط فى إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النائب بحزب الشعب الجمهورى، إنجين أوزكوتش، سياسات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ودعمه للإرهاب.

وقال أوزكوتش أن أردوغان شارك فى مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى خططت له أمريكا وإسرائيل، ولذلك دعم ثورات الربيع العربى، وتورّط فى إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم، بسبب تلك الثورات التى اندلعت وأججت الفتن بين كافة الأطراف بالوطن العربي.

واتهم النائب المعارض أردوغان بالعمالة لأمريكا ودعم الإرهاب، مشيرًا إلى تحمله مسئولية شهداء تركيا من العسكريين والمدنيين والأطفال، مؤكدًا أنه سمح بمرور الإرهابيين إلى تركيا، عبر معبر خابور الذى يقع على الحدود التركية العراقية.

وقال إنجين: "أردت طرح سؤال على رجب طيب أردوغان، فيمَ كنتَ تفكر عندما مر الإرهابيون عبر معبر خابور واستشهد أطفالنا؟".

وأضاف: "بينما كانت الأمة تعيش فى الفقر، كنتَ تنعم أنت فى القصر.. أطلقت على الجنود القتلى فى هذا البلد اسم «الهامة - الرأس» فلماذا لم ترسل أولادك إلى الجيش؟"، وتابع أنجين: «يشهد الله أن أردوغان ورّط جنودنا فى الحرب، وهو يحمى فى الأساس الجندى الأمريكي».