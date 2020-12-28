حوثيون يعتدون بالضرب على سيدة يمنية ويختطفون نجلها

الإثنين 28 ديسمبر 2020

تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو، ظهرت فيه امرأة تشكو اعتداء عدد من عناصر ميليشيات الحوثي عليها، بعد اختطاف ولدها، في إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران.



وظهرت المرأة في حديثها عبر الفيديو المتداول، بحالة صحية حرجة للغاية، حيث بدت ذراعها مضمدة ومجبرة، مما يوحي بتعرضها لضرب عنيف.

وأثار مقطع الفيديو المصور، غضب واستياء اليمنيين بشكل واسع، خصوصاً وأنه يأتي عقب أقل من 3 أيام، من اعتداء مماثل على سيدة في مدينة إب شمال البلاد، الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتلها.

وقالت السيدة المعتدى عليها، إن ”المسؤول عن المجموعة التي جاءت إلى منزلها، قطع لها عهداً، بعدم التعرض لهم أو المساس بهم، سواء هي أو ابنها، لكن وفور فتح باب المنزل لهم، وتمكنهم من الدخول ضربوها واعتدوا عليها، واختطفوا نجلها“.

من جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: ”يمنية أخرى انتهكت ميليشيات الحوثي، حرمة منزلها واعتدت عليها واختطفت ولدها، بعد أن قدمت لها العهود بأن لا يصيبه مكروه، في مأساة جديدة بعد قتل أحلام العشاري وجنينها وترويع أطفالها“.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”لقد تجاوز الحوثي بأفعاله، كل طغيان وفاق بإرهابه القاعدة، وداعش“.