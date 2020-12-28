شكرا لقرائتكم خبر عن 18.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 344 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة???. ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و 484 ألفا و 285 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفا و139". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

كانت هذه تفاصيل خبر 18.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.