شكرا لقرائتكم خبر عن 1226 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 53 في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 53 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 132541 حالةً من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 1226 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 53 في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.