شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يضغط على الجمهوريين لمنع التصديق على نتائج الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

كثّف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاداته للجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ بسبب عدم رغبتهم في دعم جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات، وضغط عليهم «للقتال» قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية.

ووجّه ترامب اتهاماته إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، والجمهوريين الآخرين، مؤكدًا أنهم لا يفعلون شيئًا بينما يتجه الكونجرس نحو التصويت في أوائل الشهر المقبل للتصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وقال ترامب: إذا كان المرشح الرئاسي الديمقراطي لديه انتخابات مزورة ومسروقة، مع وجود دليل على مثل هذه الأعمال على مستوى لم يسبق له مثيل، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيعتبرون ذلك عملًا من أعمال الحرب ويقاتلون حتى الموت. ميتش والجمهوريون لا يفعلون شيئًا، فقط يريدون السماح لهذا الأمر بالمرور، لا قتال.

ويمثل هذا التعليق أحدث انتقاد في محاولة ترامب للحصول على سيناتور جمهوري واحد على الأقل لدعم تحدّي نتائج الهيئة الانتخابية، عندما يجتمع الكونجرس للمصادقة عليها في 6 يناير.

وحتى الآن، لم يقل أي جمهوري واحد في مجلس الشيوخ بشكل قاطع إنه سيدعم التحدي الذي يدفعه العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، على الرغم من أن عضو مجلس الشيوخ المنتخب تومي توبرفيل في ولاية ألاباما قد اقترح أنه قد يدعم التحدي.

ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تجنب معركة مريرة مع الطرف الآخر حول نتائج الهيئة الانتخابية، بينما يكثف ترامب حملته للضغط لإقناع توبرفيل بالانضمام إلى حلفائه في مجلس النواب.

وضغط الزعيم الجمهوري مكونيل على زملائه للابتعاد عن معركة الهيئة الانتخابية، قائلًا إن القيام بذلك سيجبر على التصويت على التخلص من التحدي الذي من شأنه أن يقسم الحزب الجمهوري مع ترامب.

ويزعم ترامب وحلفاؤه في الكونجرس ووسائل الإعلام اليمينية أن التزوير والمخالفات الانتخابية الواسعة النطاق كلفته فترة ولاية ثانية. وأشرك الرئيس وزارة العدل في حملته قائلًا إن الوكالة يجب أن تخجل من نفسها لعدم دعمها لمزاعمه.

وقال ترامب مغردًا: لم تفعل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي شيئًا بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا، على الرغم من الأدلة الدامغة. يجب أن يخجلوا. التاريخ سوف يتذكر. لا تيأسوا أبدًا. سوف نرى الجميع في العاصمة يوم 6 يناير.