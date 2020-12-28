شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدة الروسية في السودان بوابة موسكو للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «ورلد بوليتيكس ريفيو»: إن إنشاء روسيا قاعدة بحرية في السودان سيفتح أمام موسكو بوابة طويلة الأمد على البحر الأحمر.

وبحسب مقال لـ«صموئيل راماني»، المتخصص في سياسات روسيا في الشرق الأوسط، وصفت تصريحات الكرملين الرسمية إنشاء قاعدة بحرية جديدة على ساحل البحر الأحمر السوداني بالمركز اللوجيستي لإعادة إمداد السفن الحربية الروسية.

وتابع يقول: على الرغم من هذه التأكيدات، فقد وصفت وسائل الإعلام الروسية القاعدة بأنها بوابة موسكو إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، مما يؤدي إلى توسيع نطاق وصول قواتها البحرية، ولفت إلى القاعدة البحرية الجديدة في بورتسودان هي تتويج لعقود من العلاقات الوثيقة بين موسكو والخرطوم، حيث أقام الرئيس السابق عمر البشير علاقات أعمق مع روسيا.

وأردف يقول: تعرضت تطلعات موسكو إلى القاعدة والشراكة الروسية السودانية الأوسع للخطر بسبب الانتفاضة الشعبية في السودان، التي بلغت ذروتها بإطاحة الجيش بالبشير في أبريل 2019.

إحياء المفاوضات

لكن، وبحسب الكاتب، فإن لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان مع بوتين في أكتوبر 2019 في القمة الروسية الأفريقية التاريخية في سوتشي، وضع الأسس لإحياء المفاوضات بشأن قاعدة بحرية روسية في السودان.

وتابع: نظرًا لأن التغييرات السياسية في الخرطوم يمكن أن تتسبب في تذبذب العلاقة، فإن الكرملين ينظر إلى قاعدته على البحر الأحمر على أنها وسيلة للحفاظ على شراكته الأمنية مع السودان، وأشار إلى أن تلك القاعدة ستسمح لموسكو بلعب دور أمني متزايد في الممرات المائية القريبة.

وأردف: علاوة على ذلك، ستستخدم روسيا قاعدتها البحرية في البحر الأحمر لتعزيز علاقتها مع البرهان وحلفائه داخل الجيش السوداني، وكان إعلان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لوكالة «بلومبرغ» عدم اطلاعه على نسخة من اتفاقية القاعدة، يعني أن روسيا قد تجاوزت بشكل فعال القيادة المدنية للبلاد في إبرام الاتفاقية. وأوضح الكاتب أن هذا يتماشى مع مقاربة موسكو الأوسع للشرق الأوسط، حيث تنظر روسيا إلى الجيش على أنه حارس استقرار السودان. وأشار إلى أن دعم روسيا القوي للجيش السوداني أدى إلى تعميق الانقسامات في البلاد، مما أدى إلى تأجيج المشاعر المعادية لروسيا بين مؤيدي الثورة المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك العديد من قادة المتمردين، الذين قاتلوا ضد البشير في دارفور.

موازنة قوة

وتابع: تعتقد شخصيات المعارضة أن الجيش السوداني قبِل المساعدة الروسية كقوة موازنة للولايات المتحدة، بالنظر إلى احتمال أن يدعم الرئيس المنتخب جو بايدن انتقال السودان إلى الحكم المدني والضغط من أجل محاكمة حلفاء البشير في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح: إضافة إلى الحفاظ على نفوذها طويل الأمد في السودان، تنظر روسيا إلى منشآتها البحرية على أنها آلية لتوسيع عرض قوتها على البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وأردف: قبل أن ينهار، كان الاتحاد السوفيتي يمتلك قواعد بحرية في ميناء عدن اليمني وأرخبيل دهلك في إريتريا، لذا فإن القاعدة الجديدة في السودان يمكن أن تعمل على إحياء وضع القوة العظمى لموسكو.

وأضاف: كما ستمكن منشأة بورتسودان الروسية موسكو من توسيع مشاركتها في عمليات مكافحة القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهي منطقة نادرة للتعاون الأمني المستمر بين روسيا والغرب، بمرور الوقت، قد تؤدي المشاركة الروسية الموسعة في حملات مكافحة القرصنة إلى إزاحة مهمة أتلانتا التابعة للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الصومالي، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا الشهر، وتتحدى النفوذ الأمريكي في المحيط الهندي.

كما أشار إلى أن روسيا قد تستخدم منشآتها في بورتسودان لتوسيع نفوذها على البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا: بحسب خبير الدفاع الروسي يوري لامين، فإن القاعدة في السودان يمكن أن تخفف أعباء إعادة الإمداد للقاعدة الروسية السورية في طرطوس.

واختتم بقوله: في نهاية المطاف، ستعزز القاعدة في السودان جهود روسيا لضمان بقاء شراكتها مع الخرطوم على قيد الحياة في انتقال البلاد المضطرب إلى الديمقراطية.