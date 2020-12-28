شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي قبالة ساحل تشيلي ولا خطر من أمواج مد والان نبدء بالتفاصيل
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع قبالة ساحل جنوب وسط تشيلي أمس الأحد، لكن المسؤولين التشيليين استبعدوا حدوث أمواج مد عاتية. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار فور وقوع الزلزال.
وقال المركز إن الزلزال القوي وقع على عمق عشرة كيلو مترات وعلى بعد حوالي 163 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي.
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