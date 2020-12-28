شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقرع طبول الحرب في ليبيا والان مع التفاصيل
هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل بنغازي، ولقائه قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية و75 شخصية من جنوب ليبيا. وتجيء هذه الزيارة في إطار التحركات المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، خصوصا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر، وإقناعهما بوقف التصريحات التصعيدية التي تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. ولم تستبعد مصادر مصرية أن تبحث لقاءات الوفد المصري مع المسؤولين الليبيين إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.
وكان وزير الدفاع التركي حذر أمس من أن بلاده ستعتبر قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وأنصاره في ليبيا «أهدافاً مشروعة»، إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة، وهو ما اعتبرته الحكومة الليبية المؤقتة قرعا لطبول الحرب من جانب أنقرة. وتأتي تصريحات أكار بعد تهديد حفتر بأن قواته «تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، في إشارة إلى القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق.
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