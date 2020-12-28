شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق مخابراتية تفضح علاقة أردوغان و«داعش» والان مع التفاصيل
وأوضحت الوثائق أن عدة انفجارات في مستودعاتِ أسلحة كانت بهدف محو الأدلة التي تثبت تورط َحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في مد «داعش» بأنواع مختلفة من الأسلحة، وفقاً لإفادة وشهادة رئيس مركز التقييم الاستخباري الرائد أحمد أوزجان أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة.
وأظهرت الوثائق التي نشرها الموقع أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه توزعت بين المدن التركية في أفيون وأورفا، ومواقع أخرى في الأراضي الخاضعة لسيطرة أنقرة شمال جزيرة قبرص.
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