شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «استشاري» الشارقة تعد توصيات «الإذاعة والتلفزيون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية الحفاظ على الكوادر الفنية والإعلامية واستقطاب المواهب الإعلامية الفذة إلى قنوات الهيئة، بهدف مواصلة الارتقاء بالرسالة الإعلامية في الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس، والذي عقد في مقر المجلس في الشارقة، لإعداد توصياتها بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ويأتي اجتماع اللجنة لإعداد مشروع التوصيات بعد أن ناقش المجلس في جلسته السادسة، ضمن أعماله، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وإدراج بند التوصيات ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، التي من المقرر عقدها في السابع من يناير المقبل.

وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي، رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي النقبي، مقرر، وأحمد سالم الزعابي ومحمد حمد الزعابي، وعلي سعيد الكتبي ومحمد عبدالله الكتبي، وسالم سعيد الجزيعي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم وإسلام الشيوي.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة، متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز أدوار وجهود هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتواصلها مع مختلف الجهات لتغطية فعالياتها، وبيان أدوارها، إلى جانب مواصلة إنتاجها لمختلف البرامج المحلية التي تعبر عن هوية الإمارة وما تموج به من ثقافة وفنون في كافة المجالات، من خلال شبكة الهيئة الإذاعية والتلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.