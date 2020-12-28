شكرا لقرائتكم خبر عن جبل فحم مشتعل منذ 6000 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

يشتعل جبل فحم بمدينة وينجين في أستراليا، ببطء منذُ 6000 عام، ما أدى إلى تغير لون التربة وتفاوت سطح الأرض في الجبل، بالإضافة إلى تأثر الغطاء النباتي في المنطقة. ويعد أقدم حريق مشتعل في العالم. ويتمدد الحريق الجوفي للجبل ببطء نحو الجنوب، بمعدل متر تقريباً في السنة، ويُعتقد أنه طوال تاريخه، اتسع بحوالي 6 كيلومترات تقريباً، ولا يعرف أحد بالضبط كيف بدأ الحريق. ويعتقد العلماء أنه ربما ناجم عن ضربة صاعقة أو حريق غابة، أما المستكشفون الأوائل، فيقولون إنها علامات واضحة للأنشطة البركانية.

ولا تعتبر حرائق طبقات الفحم الجوفية شائعة في العالم، وعادة ما تحدث مثل هذه الحرائق في البلدان الغنية بالفحم ويتم إخمادها في غضون أيام، أو شهر على الأكثر.

وعلى الرغم من المظهر القاحل للمنطقة، فقد أصبح الجبل منطقة جذب سياحي، حيث يتدفق الآلاف من الناس إلى هذا المكان لمشاهدة أقدم نيران الفحم الحارقة في العالم، أو الدخان الناتج عنها.