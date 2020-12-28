شركة بيونتيك: العودة للحياة الطبيعية تتطلب تطعيم 70% من البشر باللقاح

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية، اليوم السبت عن اعتزامها التعاون مع شركاء آخرين لتعزيز الطاقة الإنتاجية للقاح الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتيك أن هناك حاجة إلى تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم باللقاح بحلول الشتاء القادم وذلك من أجل العودة إلى "الحياة الطبيعية".

وأوضح شاهين أن الشركة تستهدف توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021.

وأضاف شاهين أن الشركة ترغب في إنتاج ما يزيد عن مليار جرعة مع فايزر العام المقبل.

وأوضح خلال المقابلة التي أجرتها معه الوكالة التركية أن هناك حاجة إلى توزيع هذه الكمية في أكثر من 80 دولة.

وأشار إلى أن هذا الهدف ليس سهلا، لاسيما وأن اللقاحات تصنع بطريقة معقدة، موضحا أن الشركة سوف تبدأ في التعاون مع الشركات أخرى.

وكانت الحكومة التركية اتفقت على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك وفايزر مع إمكانية شراء 30 مليون جرعة أخرى فيما بعد.