عالم فيروسات روسي يكشف خطورة السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"

قال عالم الفيروسات في مركز "غاماليا" الروسي، فيكتور زويف إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا حافظت على نفس الخصائص والمكونات، وما يميزها فقط سرعة الإنتشار.

وأوضح زويف أن كل ما يميز السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي سرعة الإنتشار، مضيفا أن الفيروس حافظ على الخصائص المسببة للمرض، والمستضدات التي يتصدى بها الجسم للفيروس لم تتغير، وبالتالي فإن اللقاحات التي تم إنتاجها تحافظ على فعاليتها ضد السلالة الجديدة.

ووفقا للخبير في مجال الفيروسات، فإن ظهور السلالة الجديدة لا تثير مخاوف، داعيا إلى ضرورة مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها.

وأعلن الأطباء البريطانيون في وقت سابق أن السلالة الجديدة معدية بنسبة 70% وتنتشر بشكل أسرع، ولم يقدموا دليلا على أنها أكثر فتكا أو تؤدي إلى مسار أكثر خطورة للمرض.

وبعد إكتشاف بريطانيا السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تم رصدها أيضا في 8 دول أوروبية أخرى.

المصدر: نوفوستي