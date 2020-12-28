الضمان الاجتماعي.. رابط التقديم في بدل التعطل عن العمل ssc.gov.jo

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر صرف بدل التعطل عن العمل برنامج مساند (1) لمدة (6) أشهر كحد أقصى وفقاً للبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، شريطة ان لا يكون الرصيد الادخاري للمستفيد في تأمين التعطل مديناً بنسبة (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان الاجتماعي بما فيها المبالغ والسلف التي حصلعليها سابقاً بموجب أوامر الدفاع الخاصة بالضمان أو أيّة مبالغ صُرفت دون وجه حق.
وبيّنت المؤسسة انه يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي انتهت خدماته من المنشأة التي كان يعمل بها.
وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي سبق واستفاد من برنامج مساند (1) بدلتعطل عن العمل ولم يتجاوز رصيده المدين (8%) بإمكانه التقدم بطلب بدل التعطل عن العمل من خلال الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO
رابط التقديم في بدل التعطل من هنا
رابط التقديم في بدل التعطل من هنا
رابط التقديم في بدل التعطل من هنا
ويصرف له بدل التعطل بنسبة (50%) من أجره الأخير الخاضع للضمان وبحد أقصى (350) دينار وحد أدنى (150) دينار شهرياً بصرف النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل بموجب برنامج مساند (1) سابقاً.
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