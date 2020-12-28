(ظهرت الآن).. رابط نتائج طلاب نظام نور برقم الهوية

يبحث المستخدمين على موقع "جوجل" الشهير" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن "نظام نور التعليمي"، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث، بأكثر من مليون عملية مختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية داخل السعودية.

ويترقب أولياء الأمور والطلاب، نتائج الطلاب برقم الهوية، من خلال الإعلان عن فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية:

ويمكن للأولياء الأمور والطلاب، للراغبين في معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية، عبر موقع "نظام نور"، من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

أهمية نظام نور التعليمي:

تمكن أهمية نظام نور التعليمي ،باعتبارها إحدي المواقع التعليمية المفعلة داخل المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة والعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تخدم كل طالب سعودي، حيث قامت الوزارة بإطلاق هذا الوقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأطلقت علية اسم منصة التعليم الموحد، ونظمت العديد من الدورات على هذة المنصة التعليمية، لتحسين قدرات المعلمين في عملية التعليم عن بعد والتي سيتم استخدامها بشكل منظم.

يوفر نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد "طلاب

رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى"، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

كما يعد من أهم الأنظمة التي تتيح لأولياء الأمور من استخراج نتائج أبنائهم ومتابعتهم من خلال الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية:



تعتبر نتائج الامتحانات واحدة من ضمن أهم الاشياء لدي الطلاب وأولياء الأمور؛ إذ يمكن عمل استعلام عن هذة النتائج عن طريق اتباع الآتي:

- الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــا.

-تسجيل الدخول لحسابك عبر اسم المستخدم وكلمة السر.



- اختيار من الصفحة الرئسية نتائج الطلاب.



- كتابة رقم الهوية الوطنية ثم تنقر علي زر الاستعلام.



-تعرض لك نتيجة الطالب في الصفحة الأخرى.



- يتم تكرار نفس الخطوة مع كل الأبناء.