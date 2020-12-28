ميليشيا عراقية موالية لإيران تهدد الكاظمي بـ «قطع أذنيه»

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

هدد قيادي في ميليشيات «حزب الله» العراقي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بـ«قطع أذنيه»، مشيراً إلى أن «المنطقة تغلي واحتمال الحرب الشاملة قائم»، وسط توتر متزايد في العاصمة بغداد.

وكتب أبو علي العسكري على حسابه بموقع «تويتر»: «إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ بها»، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

ونفى العسكري ضمنياً مسؤولية ميليشياته عن الهجمات الصاروخية الأخيرة على السفارة الأميركية في بغداد، الأسبوع الماضي، داعياً إلى وقف مثل هكذا هجمات. وقال: «لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب، وهذا يجب ألا يتكرر».

لكن الجيش الأميركي أكد أن القصف الذي أوقع أضراراً ولم يتسبب في خسائر بشرية، نفذته ميليشيات موالية لطهران.

وفي إشارة واضحة على ارتباط الميليشيات بإيران، ذكر العسكري: «تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يسمهم يسمنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا». وميليشيات «حزب الله» العراقي من أبرز ميليشيات «الحشد الشعبي»، التي أصبحت منضوية في القوات العراقية، لكنها موالية لطهران. وفي تهديد صريح لرئيس الوزراء العراقي، كتب القيادي في ميليشيات «حزب الله» العراقي: «ندعو الكاظمي الغدر أن لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جداً لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز».

ويأتي تهديد الميليشيات مع اقتراب الذكرى الأولى لقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في ضربة أميركية قرب بغداد مطلع يناير الماضي.

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن هناك مليوناً و800 ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

تفجير يستهدف رتلاً لوجستياً للتحالف في بابل

استهدفت عبوة ناسفة رتلاً للدعم اللوجستي تابعاً للتحالف الدولي في جنوب العراق. وأفاد مصدر أمني، أمس، بأن تفجيراً استهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي في بابل.

وقال المصدر، إن «عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي أثناء مروره على الطريق الدولي في محافظة بابل». وأضاف المصدر، أن الانفجار لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية أو مادية، فيما هرعت قوة أمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم «داعش» بعد نصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية «شوان» بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة، إن الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب، وصادرة بحقه عدة مذكرات قبض لانتمائه لعصابات «داعش» الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، فضلاً عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة «القادسية»، و«ديوان البحث والتطوير». وأوضحت الوكالة أنه «تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».