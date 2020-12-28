اكتشاف وتدمير 5 ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف: إن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ 24 ساعة الماضية إيرانية من نوع «صدف»، ولفت إلى ارتفاع نشاط ميليشيات الحوثي الإرهابية في زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن زراعة الميليشيات للألغام بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة والتجارة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري، أن الألغام البحرية الستة عثر عليها التشكيل البحري للمنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية للتحالف قرب المياه الدولية قبالة سواحل «ميدي»، مؤكداً نزع تلك الألغام وتفجيرها.

يأتي ذلك بعد يوم على ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر أدت إلى وقوع أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون خسائر بشرية.

وأكد التحالف العربي، في بيان صادر حينها، ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات الحوثية عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأفاد التحالف، الخميس، بارتفاع عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها إلى 175 لغماً بحرياً نشرتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في البحر الأحمر، منها 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع.

إلى ذلك، أسقطت دفاعات التحالف العربي، أمس، طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه غربي محافظة تعز.

وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان: إن دفاعات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن تمكنت من اعتراض طائرة دون طيار وإسقاطها، قبل أن تنفجر في سماء مدينة المخا غربي تعز. وحسب البيان، فإن ميليشيات الحوثي كانت تحاول استهداف الأعيان المدنية والأحياء الآهلة بالسكان في المدينة الساحلية الحيوية، بواسطة الطائرة المسيرة المحشوة بالمتفجرات إيرانية الصنع.

وفي السياق ذاته، رصدت القوات المشتركة، أمس، طائرات مسيّرة حوثية، تحلق في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن 7 طائرات استطلاع حوثية حلقت فوق ثلاث مناطق من الحديدة، موضحاً أن ثلاثاً منها رصدت فوق منطقة الجبلية، فيما جرى رصد 4 طائرات فوق مدينتي «حيس» و«التحيتا»، بواقع طائرتين في كل مدينة.

في غضون ذلك، لقي 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في معارك عنيفة استمرت 6 ساعات، أمس، بين الميليشيات وقوات الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلي القبائل في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش والقبائل كسرت هجوماً للحوثيين بـ «جبال مراد» حاولوا من خلاله الوصول إلى مواقع الجيش، إلا أنهم تكبدوا عشرات القتلى والجرحى، واستطاع رجال القبائل التصدي للهجوم.

ونفذت قوات الجيش هجوماً معاكساً في منطقة «رحبة» من الجهة الجنوبية الغربية استهدفت مواقع الميليشيات، حيث سقط أكثر من 12 قتيلاً من عناصرهم لتضاف إلى خسائرها بـ«جبال مراد». واغتنم الجيش والقبائل أسلحة وذخائر متنوعة تركتها الميليشيات بعد فرارها من مواقعها.

ووجه طيران التحالف العربي ضربات نوعية على تعزيزات حوثية بالقرب من «وادي رحبة»، فيما استهدفت ثلاث غارات أخرى آليات تتمركز في مواقع الحوثيين وتجمعات لهم في الجبهة ذاتها.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني تنفيذ عملية إغارة ناجحة على مواقع الميليشيات الحوثية شرق «المرازيق» بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش ورجال القبائل نفذوا عملية إغارة نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة «دحيضة» شرق «المرازيق». وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة عددٍ من عناصر الميليشيات وفرار من تبقى في المواقع المستهدفة.