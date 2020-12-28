الحكومة الأمريكية تتجه لنهاية عام فوضوية بسبب قرار ترامب !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 01:09 صباحاً - منذ 50 دقيقة

رغم الضغوطات التي مورست على الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأحد، من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لإقرار حزمة المساعدات وتمويل الحكومة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، رفض الرئيس ترامب إقرار حزمة مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار إلى خسارة ملايين العاطلين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة كما تواجه الوكالات الاتحادية احتمال الإغلاق بسبب نقص التمويل.

وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.

ويتفق كثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجددا لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأمريكيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوبا بشكل عاجل.

وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.

وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية سيبدأ يوم الثلاثاء مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونغرس بإجراء مؤقت.

وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض وذلك بعد شهور من المداولات.

وقال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.