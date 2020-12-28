شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: 28 ألف إصابة بكورونا و908 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 28312 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 908 حالات وفاة، فيما تعافى 25730 من كوفيد 19-، المرض الناجم عن فيروس كورونا.
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