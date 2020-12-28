شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان: برلمان2021 يختلف عن سابقيه ونفعل أدواتنا الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعددية الحزبية المتواجدة فى برلمان 2021 أول مرة تشهدها الحياة النيابية، حيث يوجد 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب ممثلين تحت القبة، والجميع يقف على أرضية مشتركة وهى مصلحة الوطن، وفيما يخص مشاركة المرأة بهذه الصورة، وتمثيل الشباب، سينعكس بدوره على إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة، والمشهد السياسى والبرلمان الجديد سيكون مختلف تماما عن برلمان 2015.

وأضاف زيدان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم 27 حزبا سياسيا بمختلف الأيديولوجيات المختلفة، متابعا:" تواجدنا داخل الغرفتين التشريعين سيلقى بظلاله على الواقع السياسيى، حيث تم عقد ندوات نقاشية وتثقيفية تحت عنوان "نواب تفيد نواب" لإثقال خبرة الزملاء الجدد، وفى نفس الوقت نقل الخبرة من النواب القدامى للنواب الجدد".

واستكمل: "وفيما يخص الأجندة التشريعية سيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن أجندة تشريعية، ولكن على الصعيد الشخصى بعيدا عن التنسيقية بصفة شخصية مشروع قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات والمعاملات الإلكترونية، وملف التحول الرقمى، موجها رسالة للشباب حول أهمية المشاركة السياسية قائلا:" دعم وتمكين الشباب مصطلح موجود على أرض الواقع، حيث أصبح الشباب فى مختلف الهيئات والمؤسسات، والشباب يشكل ما يقارب 62% من المجتمع المصرى ولابد أن يكون لهم تواجد فى مختلف الهيئات وفتح كافة الملفات التى تهم الوطن بشكل عام، وسنشهد حراكا سياسيا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع الاتفاق على حب الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية".

وتابع: "أعضاء التنسيقية أصبحوا أعضاء مجلس النواب من حقهم استخدام كافة الأدوات الرقابية، ومن ضمن صلاحياتهم استخدام هذه الأدوات وإذا لزم الأمر التقدم بأى أداة سيكون على الفور، خاصة وأن الجميع يقف على أرضية وطنية ".