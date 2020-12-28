شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الرئيس 2020.. متابعة استعدادات القوات المسلحة الطبية خلال أبريل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام 2020 على متابعة الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى جانبه توجيهاته بشأن التصدى لـ "كوفيد 19"، ففي أبريل الماضي تفقد الرئيس السيسي العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقتها الشكر للقوات المسلحة للمجهودات الضخمة التى تقدمها فى جميع القطاعات، قائلا: "أتوجه للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والحقيقة اللى أنا بشوفه يؤكد دايما ثقة المصريين فى قوة جيشها على انه شريك مساهم فى أى أزمة.. أمر يدعو إلى التقدير والفخر".

وأضاف الرئيس السيسى: "إحنا بنتكلم على عناصر يكون لها تأثير كبير فى مواجهة هذه الأزمة وعشان كده لما بوجه لكم الشكر على جهد وأداء أن احتجاناه هيتم حشده وعاوز أقول للمصريين من خلالكم فيه انساق للدولة المصرية يتعامل مع الأزمة كل الموارد جاهزة لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة المطلوبة فى مواجهة الأزمة لكن إطار الاقتصار فى القوى.. حبينا نقدم ده لأنفسنا والشعب المصرى أن الدولة المصرية قوية وقادرة بعزيمة رجالها واستعداداهم لتقديم التضحيات دايما طمأنة المصريين".