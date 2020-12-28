شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الرئيس 2020..مؤتمر مصر الدولى للبترول بمشاركة 14دولة وافتتاح مصنع فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير من عام 2020، عدد من المشاركات وافتتاح المشروعات المهمة، وجاءت كالتالى:
- في 11 فبراير.."مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول"، وشعاره احتياجات الغد من الطاقة، بحضور 14 دولة و450 شركة عالمية، حيث إن إجمالى المشروعات 237 مشروع، تنفذه 20 وزارة، في 10 محافظات، و27 هيئة، و12 جامعة، بقيمة 25 مليار و860 مليون جنيه.
ـ في 17 فبراير..افتتاح مصنع 300 الحربى (بداية تشغيل مشروعات جديدة للإنتاج الحربى).
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