انفراد.. 15 مليون سنتيم منحة جامعة الكرة للاعبي منتخب أقل من 20 سنة

علم “اليوم 24” من مصدر جامعي جيد الاطلاع أن الجهاز الوصي علی تسيير شٶون كرة القدم وطنيا قرر تخصيص منحة مالية للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وشدد المصدر ذاته علی كون المنحة المالية التي ستخصصها جامعة الكرة للاعبي المنتخب قيمتها 15 مليون سنتيم لكل لاعب نظير بلوغ نهاٸيات النسخة المقبلة لكأس افريقيا المزمع تنظيمها بموريتانيا السنة المقبلة.

وأوضح مصدرنا أن تخصيص منحة التأهل للاعبين الشباب جاء بهدف تحفيزهم لمواصلة العمل وكتقدير للمجهودات التي بذلوها خلال دورة شمال افريقيا، المٶهلة الی نهاٸيات العرس القاري.

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