“ديربي” الشرق.. النهضة البركانية “يعمق” جراح المولودية الوجدية

عمق فريق النهضة البركانية جراح المولودية الوجدية بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل في ديربي الشرق.

ونجح الفريق البركاني في الظفر بالنقاط الكاملة للمواجهة، التي احتضنها الملعب الشرفي بوجدة بفضل هدف حمزة الركراكي.

وارتقی الفريق البركاني الی المركز الثالث مناصفة مع اتحاد طنجة في الترتيب المٶقت للبطولة الاحترافية، برصيد 10 نقاط لكل منها، في وقت تجمد فيه رصيد المولودية في نقطة واحدة حصدها من تعادل مقابل 4 هزاٸم.

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