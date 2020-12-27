الأمن يمنع بالقوة وقفة احتجاجية لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

تستعد المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق المعاقين، إلى مراسلة منظمات دولية، من بينها، اللجنة الدولية للإعاقة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان؛ وذلك، بعد منع وقفة احتجاجية، خاضها، عدد من المكفوفين وأشخاص في وضعية إعاقة في العاصمة الرباط، مساء أمس السبت، بالقوة من طرف القوات الأمنية.
وعبر عدد من الأشخاص المكفوفين، في تصريحات متطابقة ل”اليوم24″، عن استيائهم من منع قوات الأمن وقفة احتجاجية لهم، في العاصمة الرباط بالقوة؛ حيث أكد بعضهم، أنهم تعرضوا إلى الضرب والرفس والاعتقال.
ويطالب المكفوفون، بمجانية التنقل، في العاصمة الرباط، كما كان معمولا به في السابق، مبرزين أن شركة ألزا تبرر مطالبتها للأشخاص في وضعية إعاقة بأداء سعر التذكرة بالقول إن مجلس المدينة لم يستحضر هؤلاء الأشخاص خلال الاتفاقية، التي جمعت بينه والشركة الإسبانية.
كما يؤكد عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة أن بعضهم تعرضوا إلى الإساءة، واقتيدوا إلى مخافر شرطة، من بينهم أمهات، وقاصرين، لأنهم لا يتوفرون على سعر التذكرة.
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